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Son dakika | İzmir'de şiddetli deprem: AFAD verileri paylaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:11

Son dakika haberi: İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler tedirginliğe yol açıyor. AFAD​'ın aktardığı verilere göre; İzmir​'de 4,0 büyüklüğünde deprem​ oldu.

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir)
  • Tarih:2024-10-01
  • Saat:14:49:04 TSİ
  • Enlem:38.9275 N
  • Boylam:26.00222 E
  • Derinlik:11.01 km

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Kaynak: tgrthaber.com
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Efe 1 Ekim 2024 15:01

Umarım herkes sağ salimdir İzmir'in bu zor zamanında hep beraber güçlü olmalıyız

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