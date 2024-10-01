Son dakika | İzmir'de şiddetli deprem: AFAD verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:11
Son dakika haberi: İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler tedirginliğe yol açıyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir)
- Tarih:2024-10-01
- Saat:14:49:04 TSİ
- Enlem:38.9275 N
- Boylam:26.00222 E
- Derinlik:11.01 km
Kaynak: tgrthaber.com
Umarım herkes sağ salimdir İzmir'in bu zor zamanında hep beraber güçlü olmalıyız