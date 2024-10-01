Son dakika | İzmir'de şiddetli deprem: AFAD verileri paylaştı

01 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:11

Son dakika haberi: İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.

Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette

Naci Görür deprem konusunda bu sefer de Kütahya'yı uyardı: Diri faylar konsantre olmuş vaziyette

Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler tedirginliğe yol açıyor. AFAD​'ın aktardığı verilere göre; İzmir​'de 4,0 büyüklüğünde deprem​ oldu.