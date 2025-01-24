Son dakika | İzmir'deki 'elektrik faciası' davasında ara karar açıklandı
Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 2 kişinin ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İzmir Alsancak’ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin davası bugün görüldü. Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Açıklanan ara karar göre, tutuklu bulunan kişilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi. 3 kişinin ev hapsi kaldırıldı.
3. DURUŞMADA ARA KARAR
Ekol TV'nin aktardığı habere göre; İzmir Alsancak’ta sokakta yürürken biriken yağmur suyundaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay Davasının 3’üncü duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti.
11 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
Saat 10.00'da başlayan duruşma kesintisiz 4 saat sürdü.11 tutuklu sanığın tekrardan tutukluluk halinin devamına karar verildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYORDU
42 kişinin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22.5 yılına kadar hapis cezası isteniyordu. 9 Aralık tarihinde olay yerinde keşif yapıldı ve bilirkişi raporu bekleniyordu.
RAPOR GELMEDİ
İddia makamı savcı, bilirkişi raporunun gelmediğini belirterek sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. 2 sanığın ev hapsi ise kaldırıldı.
DAVA ERTELENDİ
4 saat boyunca sanıklar suçlu olmadıklarını belirterek savunmalarını gerçekleştirdi. Mahkeme, bilirkişi raporunun gelmesiyle birlikte bir karara varacak. Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda bir sonraki duruşma 24 Mart'a ertelendi.
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