Son dakika | İzmir'deki elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:16
Son dakika: İzmir'de yağmur yağdığı sırada yürürken akıma kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında yürütülen soruşturmadaki sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.
Son dakika haberi... İzmir'deki kaçak elektrik faciasında soruşturma tamamlandı. 42 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis isteniyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: Tgrthaber.com