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Son dakika | İzmir'deki İkiz Kuleler'de yangın çıktı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 22:54 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 00:04

Son dakika haberi: İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İkiz Kuleler'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye yönlendirildi.

Son dakika haberine göre, İzmir​'in Bayraklı​ ilçesindeki İkiz Kuleler'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın​ çıktı. 

Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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