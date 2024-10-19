Son dakika | İzmir'deki İkiz Kuleler'de yangın çıktı!

19 Ekim 2024 22:54 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 00:04

Son dakika haberi: İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İkiz Kuleler'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye yönlendirildi.

Son dakika haberine göre, İzmir​'in Bayraklı​ ilçesindeki İkiz Kuleler'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın​ çıktı.

Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.