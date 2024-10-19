Son dakika | İzmir'deki İkiz Kuleler'de yangın çıktı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 22:54 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 00:04
Son dakika haberi: İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İkiz Kuleler'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye yönlendirildi.
Son dakika haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İkiz Kuleler'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği öğrenilirken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: tgrthaber.com