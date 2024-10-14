Son dakika | Jahrein ismiyle tanınan yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi! 

14 Ekim 2024 17:54 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 18:16

Son dakika haberi: Müstehcenlik suçundan yaklaşık 1 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve Jahrein mahlası ile tanınan Ahmet Sunuç tahliye edildi. Jahrein 13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.

Son dakika haberine göre, Sosyal medya fenomeni​ Jahrein​ (Ahmet Sonuç), tahliye​ edildi. 13 Eylül tarihinde Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ahmet Sonuç​ geçtiğimiz günlerde, cezaevi​ sürecinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Üç haftadır arada bir durup kendi kendime 'ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?' diye soruyorum. Cevabını bulamıyorum. Diyorum ki, çıkarsın Ahmet. Pek çok suç​ kaydı olanlar dışarıda polise, bekçiye, devlete kurşun sıkıyor. Bu ülkede adaletin esamesi varsa çıkarsın" demişti.

TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM!

Tahliyesinin ardından Sonuç, sosyal medya hesabından çocuğunu kucağına aldığı fotoğrafını paylaşarak, "Tahliye" diye yazdı.

Jahrein tahliyesinin ardından Instagram hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Chill yayın?" ifadelerine yer vererek takipçilerini yapacağı yayına davet etti.

JAHREİN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Jahrein​ lakaplı Sonuç, X'teki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında 'toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı' gerekçe gösterilerek ikamet ettiği Antalya’da gözaltına alındıktan sonra 13 Eylül'de tutuklanmıştı.

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