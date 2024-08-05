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Son dakika | Jandarma'dan 26 ilde "siber" operasyon! 86 şüpheli yakalandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 08:06 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:07
Son dakika | Jandarma&#039;dan 26 ilde &quot;siber&quot; operasyon! 86 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... 26 ilde hırsızlık, dolandırıcılık, bahis ve çocuk Müstehcenliği gibi  suçlara yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-4” operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı. 

26 ilde “Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-4” operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı.

91 MİLYON 400 BİN TL'LİK VURGUN ÖNLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın detaylarını sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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