Son dakika! Jandarma'dan "Mahzen-36" operasyonu! Semed Ötünç çetesi çökertildi!

02 May 2024 08:02 - Güncelleme : 02 May 2024 08:33

Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Son dakika gelişmesine ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerliakya'nın verdiği bilgilere göre operasyon Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca düzenlendi.

KORKUNÇ SUÇLAR

Yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de çete üyelerinin suçları tek tek tespit edildi. Zanlıların mağdurları hileyle kandırıp şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen baskınlarla elebaşının da içerisinde bulunduğu 42 organize suç örgütü üyesi yakalanırken, şüphelilere ait 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.