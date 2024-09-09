Son dakika | Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

09 Eylül 2024 19:05 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:49

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor. Külliyede toplanan bakanlar Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiden bölgesel konulara kadar birçok meseleyi masaya yatırdı. Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. İşte detaylar...

SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar dikkat! SGK Uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyo verdi

SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar dikkat! SGK Uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyo verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine sona erdi. Basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ana gündeminde ekonomi, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele, emeklilik sistemi, OVP, teğmenlerin kılıç töreni ve Gazze bulunuyordu. Erdoğan'ın Kabinede ele alınan konuları aktarması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ORDUMUZUN ÜZERİNDEN SİYASİ HESABA MÜSAADE ETMEYİZ"

-Bu sene harp okullarımızda 1613 öğrencimiz mezun oldu. Okul mezunlarımızın tamamının kadın teğmenler olması anlamlıydı. İyi yetişmiş, disiplinli vatansever gençlerimizle iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. Ordumuzun disiplinine itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin de karşısındayız. Demokratik çerçevede tahkikatı çok boyutlu şekilde yürüyoruz. Cumhuriyetimizin banisi İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in yıpratılmasına izin vermeyiz. Ordumuzun üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir.

YENİ ANASAYA VURGUSU

-Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. Şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah iftirası atanlarla kol kola olanların sözlerinin kıymeti yoktur. 15 Temmuz milli irade destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Yeni ve sivil anayasa konusuna ağırlık vereceğiz. Meclisin sivil anayasa yapması millete ödevidir.

"NARİN KIZIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ"

-Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun takipçisiyim. Sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözündeki ışığı söndüren canilerle mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ORTAK GÜNDEM EKONOMİDİR"

-Muhalefetin tuzak gündemlerinin peşine takılmıyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarıdır. Tüm kabinenin ortak gündemi ekonomidir. Popülist vaatlerin havada uçuştuğu seçimde, seçim ekonomisi uygulamadık. Ekonomi programımıza bağlı kaldık. Enflasyonda haziranda başlayan düşüş ağustosta da devam etti. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız. Kamu maliyesini depremin etkisine rağmen toparlandık. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecektir. Bu süreç beraberinde kalıcı refah artışı getirecektir. Biz gücünü insan kaynağından bir ülkeyiz. Büyümenin istihdam oluşturması çok önemlidir. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluşça artırılan tek ülke Türkiye oldu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

-Vatandaşlarımdan kendi meselelerini çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını istiyorum. Sorun varsa aşacak olan biziz. Zorlukların üzerinden gelecek olan biziz.