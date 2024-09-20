Son dakika | Kadın müdür yardımcısının kapısını kırmıştı! MEB açıkladı: O okul müdürü açığa alındı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa'da kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın açığa alındığını açıkladı.
Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, beraberindeki görevlilerle birlikte kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırmıştı.
Kapısı kırılan müdür yardımcısı o anları anbean kaydetmişti. Görüntülerin sosyal medyada infiale yol açması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın açığa alındığını açıkladı.
İLK VUKUATI BU DEĞİL...
Öte yandan açığa alınan Okul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Velilerin müdür Kırbıyık hakkında şikayetçi olmuştu.
Bu kadar basit bir olayı da böyle büyük bir tepkiyle sonuçlandırdılar mı anlamıyorum ya