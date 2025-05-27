Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

Kağıthane'de kimliği belirsiz kişilerce bir eğlence mekanına el bombası ile saldırı düzenlendi. Yaşanan patlamada 7 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde saat 01.40 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın eğlence mekanı olarak kullanılan ikinci katına motosikletli 2 kişi tarafından el bombası atıldı.

Bomba ile yapılan saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, asayiş, bomba uzmanları, olay yeri inceleme, özel harekat, terörle mücadele ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve hassas burunlu köpeklerle inceleme yapıldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca ekipler saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

El bombası ile saldırı yapan şüphelileri yakalamak için ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.