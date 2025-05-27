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 | Sule Altinel

Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

Kağıthane'de kimliği belirsiz kişilerce bir eğlence mekanına el bombası ile saldırı düzenlendi. Yaşanan patlamada 7 kişi yaralandı.

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Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 04:51
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 05:13

İstanbul'un Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde saat 01.40 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın eğlence mekanı olarak kullanılan ikinci katına motosikletli 2 kişi tarafından el bombası atıldı.

Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

Bomba ile yapılan saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, asayiş, bomba uzmanları, olay yeri inceleme, özel harekat, terörle mücadele ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

Ekipler olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve hassas burunlu köpeklerle inceleme yapıldı.

Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

7 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca ekipler saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

El bombası ile saldırı yapan şüphelileri yakalamak için ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Son dakika | Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı: Yaralılar var!

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