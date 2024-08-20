Son dakika | Kağıthane’de öldürülen Filistinlinin katil zanlıları yakalandı 

20 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:13

Hamas’tan sonra İsrail’e bir tokat da İskoçya’dan: Soykırımcılarla ilişkileri kestiler

Hamas’tan sonra İsrail’e bir tokat da İskoçya’dan: Soykırımcılarla ilişkileri kestiler

Son dakika haberine göre, Kağıthane'de öldürülen Filistinlinin 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı. İki gün önce yaşanan olayda, Kağıthane'de iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırdı. Saldırıda Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas olay yerinde hayatını kaybederken zanlılar ise yakalandı.

TÜRKİYE'YE GETİRELECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, zanlıların İnterpol ile yapılan işbirliği sonucunda Romanya'da yakalandığı belirtildi. Zanlıların Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

ALACAK-VERECE KAVGASI

Euronews'in iddiasına göre, alacak verecek meselesinden kaynaklı çıkan kavgada olayı gerçekleştirilen ve öldürülen arasında geçmişten gelen bir husumet olduğu aileleri ile yapılan görüşmelerde onaylandı.

Silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına kaçtıkları belirlendi.