Son dakika | Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:16
Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 14.53 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.12 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com