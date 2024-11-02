Son dakika | Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı! AFAD'dan ilk açıklama geldi

02 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:16

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD​'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş​'ın Onikişubat​ ilçesinde saat 14.53 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.12 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...