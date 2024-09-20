Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Kahramanmaraş'ta Afşin Termik Santrali'nde göçük! Büyüyen çatlaklar felaketi getirdi

Son dakika | Kahramanmaraş'ta Afşin Termik Santrali'nde göçük! Büyüyen çatlaklar felaketi getirdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:15

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre göçük altında kalan herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin​ ilçesinde meydana gelen olayda; Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında herhangi bir işçinin kalmadığı öğrenildi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta Afşin Termik Santrali'nde göçük! Büyüyen çatlaklar felaketi getirdi - 1. Resim

BÜYÜYEN ÇATLAKLAR FELAKETİ GETİRDİ

Göçük altında iş makinesi ve bazı aletlerin kaldığı belirlendi. Göçüğe dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların neden olduğu öne sürüldü.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta Afşin Termik Santrali'nde göçük! Büyüyen çatlaklar felaketi getirdi - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afşingöçük

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...