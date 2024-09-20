Son dakika | Kahramanmaraş'ta Afşin Termik Santrali'nde göçük! Büyüyen çatlaklar felaketi getirdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:15
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre göçük altında kalan herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen olayda; Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında herhangi bir işçinin kalmadığı öğrenildi.
BÜYÜYEN ÇATLAKLAR FELAKETİ GETİRDİ
Göçük altında iş makinesi ve bazı aletlerin kaldığı belirlendi. Göçüğe dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların neden olduğu öne sürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı