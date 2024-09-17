Son dakika | Kahramanmaraş'ta bir deprem daha: AFAD verileri duyurdu!
Son dakika haberi: AFAD Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. 00.33'te meydana gelen deprem 13 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem nedeniyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, kısa süreli tedirginlik yaşadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.