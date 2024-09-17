Son dakika | Kahramanmaraş'ta bir deprem daha: AFAD verileri duyurdu!

17 Eylül 2024 00:44 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 00:51

Son dakika haberi: AFAD Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Deprem​ bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Kahramanmaraş'ın Nurhak​ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. 00.33'te meydana gelen deprem 13 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem nedeniyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, kısa süreli tedirginlik yaşadı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş​, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika​ deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER