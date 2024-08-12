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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:28
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat 2023'teki büyük deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Merkeze bağlı Onikişubat ilçesinde saat 10:47'de meydana gelen deprem kentte küçük çaplı paniğe neden oldu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğinin ise 7 kilometre olduğu bilgisini paylaştı.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son bildirime göre ise Kahramanmaraş Kaynar merkezli depremin büyüklüğü 3.5 derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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