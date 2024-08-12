Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu

12 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:28

Depremden sonra herkes buraya akın etti! Mahallenin nüfusu tam 10 kat arttı

Depremden sonra herkes buraya akın etti! Mahallenin nüfusu tam 10 kat arttı

6 Şubat 2023'teki büyük deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Merkeze bağlı Onikişubat ilçesinde saat 10:47'de meydana gelen deprem kentte küçük çaplı paniğe neden oldu.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğinin ise 7 kilometre olduğu bilgisini paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son bildirime göre ise Kahramanmaraş Kaynar merkezli depremin büyüklüğü 3.5 derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.