Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:28
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 Şubat 2023'teki büyük deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Merkeze bağlı Onikişubat ilçesinde saat 10:47'de meydana gelen deprem kentte küçük çaplı paniğe neden oldu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğinin ise 7 kilometre olduğu bilgisini paylaştı.
KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son bildirime göre ise Kahramanmaraş Kaynar merkezli depremin büyüklüğü 3.5 derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com