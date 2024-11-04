Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri paylaştı

04 Kasım 2024 04:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 04:24

Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı kaydedilen depreme ilişkin verileri AFAD açıkladı. İşte veriler...

Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Kahramanmaraş​'ta 3.6 büyüklüğünde deprem​ oldu. Sarsıntının merkez üssü Dulkadiroğlu​ olarak kayıtlara geçti. Saat 04.12'de gerçekleşen depremin derinliği yerin 8.92 kilometre altı olarak belirtildi.