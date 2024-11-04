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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 04:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 04:24
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem! AFAD verileri paylaştı

Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı kaydedilen depreme ilişkin verileri AFAD açıkladı. İşte veriler...

Kahramanmaraş​'ta 3.6 büyüklüğünde deprem​ oldu. Sarsıntının merkez üssü Dulkadiroğlu​ olarak kayıtlara geçti. Saat 04.12'de gerçekleşen depremin derinliği yerin 8.92 kilometre altı olarak belirtildi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri paylaştı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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