Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 04:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 04:24
Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı kaydedilen depreme ilişkin verileri AFAD açıkladı. İşte veriler...
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının merkez üssü Dulkadiroğlu olarak kayıtlara geçti. Saat 04.12'de gerçekleşen depremin derinliği yerin 8.92 kilometre altı olarak belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com