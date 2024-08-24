Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 10:15 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:20
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'nin her bölgesinden art arda deprem haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 10.04 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com