Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:46
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 10:19 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
AFAD 3.5 OLARAK AÇIKLADI
AFAD Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com