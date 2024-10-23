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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:46
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş​'ta saat 10:19 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

AFAD 3.5 OLARAK AÇIKLADI

AFAD Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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