Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

23 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:46

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş​'ta saat 10:19 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

AFAD 3.5 OLARAK AÇIKLADI

AFAD Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...