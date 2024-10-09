Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 00:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:49
Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş yine sallandı. Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre deprem gece yarısı 00:30'da meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbara rastlanmadı.
Kaynak: tgrthaber.com
Allah aşkına insanlar iyice yoruldu bunca depremden, vicdanım sıkışıyor artık