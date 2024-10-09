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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 00:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:49
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş yine sallandı. Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş​'ın Elbistan​ ilçesinde deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre deprem gece yarısı 00:30'da meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. 

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

Depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbara rastlanmadı. 

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe 9 Ekim 2024 00:51

Allah aşkına insanlar iyice yoruldu bunca depremden, vicdanım sıkışıyor artık

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