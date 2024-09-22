Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli'den açıklama geldi

22 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:53

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9 katlı bina yerle bir oldu! O anlar dron kamerasında

9 katlı bina yerle bir oldu! O anlar dron kamerasında

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 15.32 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Derinliği ise 14,31 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...