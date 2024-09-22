Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:53
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 15.32 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Derinliği ise 14,31 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com