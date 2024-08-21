Son dakika | Deprem bölgesi beşik gibi! Kahramanmaraş'ın ardından Adana da sallandı

21 Ağustos 2024 18:19 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:24

Uzman isimden beklenen İstanbul depremi açıklaması! Tüm ezberleri bozdu: "7'nin üzerinde depremler olacak ama..."

Uzman isimden beklenen İstanbul depremi açıklaması! Tüm ezberleri bozdu: "7'nin üzerinde depremler olacak ama..."

Tedirgin eden deprem uyarısı! Her an felaket yaşanabilir: "Kahramanmaraş depremlerinin aynısı o bölgede olabilir"

Tedirgin eden deprem uyarısı! Her an felaket yaşanabilir: "Kahramanmaraş depremlerinin aynısı o bölgede olabilir"

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem yerin 3.7 kilometre altında gerçekleşti.

Saat 18.06'da yaşanan depremin derinliği ise, 3.7 kilometre olarak kaydedildi.

ADANA DA SALLANDI

Adana sınırına yakın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki depremin ardından bir sarsıntı da Adana'da yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kozan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...