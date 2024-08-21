Son dakika | Deprem bölgesi beşik gibi! Kahramanmaraş'ın ardından Adana da sallandı
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 3.7 kilometre altında gerçekleşti. Göksun'daki depremin ardından Adana'da da deprem meydana geldi. Kozan ilçesindeki depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem yerin 3.7 kilometre altında gerçekleşti.
Saat 18.06'da yaşanan depremin derinliği ise, 3.7 kilometre olarak kaydedildi.
ADANA DA SALLANDI
Adana sınırına yakın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki depremin ardından bir sarsıntı da Adana'da yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kozan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.