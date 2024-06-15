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Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:15
Son dakika! Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi. 

İŞTE İLK VERİLER 

YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

15.06.2024, 12:52:09 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 2.0 km

 

 

Kaynak: Tgrthaber.com
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