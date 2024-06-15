Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu

15 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:15

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi.

İŞTE İLK VERİLER

YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

15.06.2024, 12:52:09 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 2.0 km