Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:15
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi.
İŞTE İLK VERİLER
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
15.06.2024, 12:52:09 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 2.0 km
Kaynak: Tgrthaber.com