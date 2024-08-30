Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan aççıklama geldi

30 Ağustos 2024 01:52 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 02:18

Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi depremle sallandı. Gece yarısı saat 01.41'de oluşan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçildi. AFAD sarsıntıyla ilgili bildirim yaptı.

Deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Bir yeni sarsıntı haberi daha Pazarcık'tan geldi. Kandilli Rasathanesi Pazarcık - Dedepaşa merkezli depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini 6.8 olarak duyurdu.