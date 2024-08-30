Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan aççıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 01:52 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 02:18
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem meydana geldi. Hissedilen sarsıntıya dair AFAD verileri açıkladı. 3.5 büyüklüğündeki depreme dair detaylar belli oldu.
Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi depremle sallandı. Gece yarısı saat 01.41'de oluşan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçildi. AFAD sarsıntıyla ilgili bildirim yaptı.
Deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Bir yeni sarsıntı haberi daha Pazarcık'tan geldi. Kandilli Rasathanesi Pazarcık - Dedepaşa merkezli depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini 6.8 olarak duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com