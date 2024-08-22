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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk veriler paylaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:00
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu! Kandilli ilk veriler paylaştı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre deprem yerin 6,4 km altında gerçekleşti.

Asrın felaketinden sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Asrın felaketinin vurduğu bölgede öğle saatlerine doğru deprem oldu.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk veriler paylaştı - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Verilere göre; deprem yerin 6,4 km altında gerçekleşti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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