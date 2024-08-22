Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk veriler paylaştı

22 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:00

Asrın felaketinden sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Asrın felaketinin vurduğu bölgede öğle saatlerine doğru deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Verilere göre; deprem yerin 6,4 km altında gerçekleşti.