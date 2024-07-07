Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

07 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:36

Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesine ziyaret: 200 bin konut teslim edilecek

Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesine ziyaret: 200 bin konut teslim edilecek

Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli paylaştı, işte ilk veriler

Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli paylaştı, işte ilk veriler

6 Şubat 2023'te asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 50 binden fazla insanımızın ölümüne neden olan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor.

KANDİLLİ DEPREMİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerine doğru deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Nurhak ilçesinde saat 11.20'de 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli, depremin derinliğinin ise 5,2 kilometre olduğunu duyurdu.