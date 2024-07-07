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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:36
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

6 Şubat 2023'te asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 50 binden fazla insanımızın ölümüne neden olan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor.

KANDİLLİ DEPREMİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerine doğru deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Nurhak ilçesinde saat 11.20'de 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli, depremin derinliğinin ise 5,2 kilometre olduğunu duyurdu.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Xman11 Eylül 2021 09:09

Kim ne derse desin ben bu adamı seviyorum.

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