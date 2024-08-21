Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:05
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 07.46'da bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.6 km olarak ölçüldü.
ELAZIĞ DA SABAH SAATLERİNDE SALLANDI
Öte yandan Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Elazığ'da da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Palu ilçesi olan 3,8 büyüklüğündeki deprem saat 05.15'te yaşandı. Depremin derinliği ise, 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com