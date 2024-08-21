Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

21 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:05

Meteoroloji'den 21 Ağustos hava durumu: 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı! Marmara'ya da yağmur geliyor

Meteoroloji'den 21 Ağustos hava durumu: 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı! Marmara'ya da yağmur geliyor

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 07.46'da bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.6 km olarak ölçüldü.

ELAZIĞ DA SABAH SAATLERİNDE SALLANDI

Öte yandan Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Elazığ'da da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Palu ilçesi olan 3,8 büyüklüğündeki deprem saat 05.15'te yaşandı. Depremin derinliği ise, 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...