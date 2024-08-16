Son dakika| Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 05:46 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 05:52
Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bildirimlere göre saat 05.37'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti. Kaynar - Onikişubat merkezli depreme ilişkin olumsuzluk bildirimi yapılmadı.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com