Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

03 Temmuz 2024 19:56 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:29

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde deprem oldu. Depremin hemen ardından Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 19.43'te meydana gelen depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli verilerine göre depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremle ilgili verileri paylaştı. Depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu duyuran AFAD, derinliğini ise 10.03 kilometre olarak açıkladı.