Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı!

03 Eylül 2024 00:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 00:24

Akdeniz Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Son dakika haberine göre, Boğaziçi ÜniversitesiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Çamlıca yerleşim yeri olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD: MERKEZ ÜSSÜ ON İKİ ŞUBAT

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.7 olarak paylaştı. Merkez üssünü On İki Şubat yerleşim yeri olarak paylaşan AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem çevre yerleşim yerlerinde de etkili oldu. Yöre sakinleri depremin etkisiyle kısa süreli korku ve panik yaşadı. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye ise yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...