Son dakika | Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:46
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Yenidemir Mahallesi kırsalından öğle saatlerinden sonra alevler yükseldi. Orman yangınını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
EKİPLERİN ALEVLERLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı