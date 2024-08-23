Son dakika | Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ilk verileri açıkladı

23 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:36

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sallandı. Önce 3.0 bir dakika sonra 4.0, ardından da 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Büyük paniğe neden olan artçılarda yaralanan olmadı.

BODRUM DA SALLANMIŞTI

Sabah saatlerinde de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.