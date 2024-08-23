Son dakika | Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:36
Son dakika haberi: Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre merkez üssü Göksun'da önce 3.0 bir dakika sonra 4.0 ardında 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Büyük paniğe neden olan artçılarda yaralanan olmadı.
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sallandı. Önce 3.0 bir dakika sonra 4.0, ardından da 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Büyük paniğe neden olan artçılarda yaralanan olmadı.
BODRUM DA SALLANMIŞTI
Sabah saatlerinde de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yetkililer herhangi bir hasar olup olmadığını araştırıyor.
Kaynak: tgrthaber.com