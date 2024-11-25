Son dakika | Kalkan-31 Operasyonu ile insan tacirlerine darbe! 43 organizatör yakalandı

25 Kasım 2024 07:56 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:09

Son dakika haberi: Ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı “KALKAN-31” operasyonlarında, düzensiz göçle mücadeleye büyük bir darbe indirildi. 43 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 1.298 düzensiz göçmen yakalandı.

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Türkiye​ genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen “KALKAN-31” operasyonlarında dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Operasyon kapsamında metruk binalar, umuma açık eğlence yerleri, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma durakları dahil 18.785 farklı alan kontrol edildi.

Çalışmalar sırasında:

-426.565 kişinin kimlik sorgusu yapıldı,

-28.835 personel ve 9.074 ekip görev aldı,

-5.735 kontrol noktası kuruldu.

GÖÇMENLER SINIR DIŞI NOKTALARINA...

Denetimlerde:

7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı,

1.298 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatılırken, yasa dışı göç organizatörleri adalete teslim edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, operasyonların aralıksız süreceğini vurgularken, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden düzensiz göçe ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli takdir topladı.