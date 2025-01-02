Son dakika | "Kalkan-37" operasyonlarında 42 insan taciri yakalandı!

02 Ocak 2025 08:02 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 08:10

Son Dakika Haberi: “KALKAN-37” operasyonlarında, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişyleri Bakanı Aili Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz "KALKAN-37" operasyonlarında, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı" bilgisini verdi.

764 DÜZENSİZ GÖÇMENE SINIR DIŞI

Bakan Yerlikaya ayrıca 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve denetimlerde 764 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini de bildirdi.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI İLE KUŞ UÇURTULMUYOR

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda mobil göç noktaları hakkında bilgi vererek, “81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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