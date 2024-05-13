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Son dakika! Kandil'de terörist avı! 3 PKK/YPG’li daha listeden eksildi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 11:49 - Güncelleme : 13 May 2024 11:51
Son dakika! Kandil&#039;de terörist avı! 3 PKK/YPG’li daha listeden eksildi

Son dakika haberi... MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu,

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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