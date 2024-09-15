Son dakika | Kandilli duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem!

15 Eylül 2024 18:22 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:32

Son dakika haberi: Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli'den de depremle ilgili açıklama geldi...

Deprem​ bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son dakika​ haberine göre, Adıyaman​'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya yerleşim yeri olarak duyurdu. Deprem​ kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3.3 büyüklükte olduğunu bildirdi. Merkez üssünü Gölbaşı olarak bildiren AFAD, depremin derinliğini 6 kilometre olarak paylaştı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika​ deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER