Son dakika | Kandilli duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem!
Son dakika haberi: Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli'den de depremle ilgili açıklama geldi...
Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya yerleşim yeri olarak duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3.3 büyüklükte olduğunu bildirdi. Merkez üssünü Gölbaşı olarak bildiren AFAD, depremin derinliğini 6 kilometre olarak paylaştı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.