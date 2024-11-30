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Son dakika | Kandilli duyurdu: Akdeniz yine sallandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 Kasım 2024 02:52 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 02:54
Son dakika | Kandilli duyurdu: Akdeniz yine sallandı

Son dakika haberine göre, Akdeniz'de gece saatlerinde yeniden deprem oldu. Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

Akdeniz​'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem​ sonrası bölge bir kere daha sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 02.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 6.1 kilometre olarak kaydedildi.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Akdeniz, AntalyaGazipaşa​ açıklarında (74 km) saat 22.13'te 4,8 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Son dakika depremler için tıklayın

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akdenizantalyagazipaşadeprem

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