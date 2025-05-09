Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssü Pelitcik yerleşim yeri olarak açıklandı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1920854279201431794

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER