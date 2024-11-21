Son dakika | Kandilli duyurdu: Çorum'da deprem oldu

21 Kasım 2024 01:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 01:56

Son dakika haberine göre, Çorum'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 01.40 sularında Çorum​'da deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,1 olarak açıklandı.

Merkez üssü Kargı ilçesi olan depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

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