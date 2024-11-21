Son dakika | Kandilli duyurdu: Çorum'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Kasım 2024 01:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 01:56
Son dakika haberine göre, Çorum'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 01.40 sularında Çorum'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,1 olarak açıklandı.
Merkez üssü Kargı ilçesi olan depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr