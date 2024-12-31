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Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 Aralık 2024 06:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 06:34
Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre, Elazığ'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanıyor. Bu kez Elazığ​ sallandı. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgiye göre, saat 06.15 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Merkez üssü Sivrice​ ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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