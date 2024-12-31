Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ'da deprem oldu

31 Aralık 2024 06:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 06:34

Son dakika haberine göre, Elazığ'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.

Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu

Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanıyor. Bu kez Elazığ​ sallandı. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgiye göre, saat 06.15 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Merkez üssü Sivrice​ ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.

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