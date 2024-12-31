Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 Aralık 2024 06:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 06:34
Son dakika haberine göre, Elazığ'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.
Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanıyor. Bu kez Elazığ sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.15 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olduğu açıklanan depremin derinli ise 2.3 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr