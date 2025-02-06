Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
06 Şubat 2025 03:55 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 04:00
Son dakika haberine göre, Elazığ'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte tüm detaylar...
Son günlerde sıkça yaşanan artçı depremlere bir yenisi de Elazığ'da eklendi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Merkez üssü Sivrice ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.43 sularında yaşanan depremin derinliği ise 4.3 kilometre olarak kaydedildi.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr