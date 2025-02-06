Son dakika | Kandilli duyurdu: Elazığ'da deprem oldu

06 Şubat 2025 03:55 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 04:00

Son dakika haberine göre, Elazığ'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte tüm detaylar...

6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat yıldönümü taziye mesajları ve sözleri ile anılıyor

6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat yıldönümü taziye mesajları ve sözleri ile anılıyor

Son günlerde sıkça yaşanan artçı depremlere bir yenisi de Elazığ'da eklendi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Merkez üssü Sivrice ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.43 sularında yaşanan depremin derinliği ise 4.3 kilometre olarak kaydedildi.

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