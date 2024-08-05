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Son dakika | Kandilli duyurdu: Gümüşhane'de endişelendiren deprem!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 23:27 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 23:35
Son dakika | Kandilli duyurdu: Gümüşhane&#039;de endişelendiren deprem!

Son dakika haberi: Gümüşhane'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli endişeye neden oldu...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremle ilgili ilk verileri paylaştı.

Son dakika | Kandilli duyurdu: Gümüşhane'de endişelendiren deprem! - 1. Resim

5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Cemalli yerleşim yeri olarak belirtildi.

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.6 olarak paylaştı. AFAD, depremin saatini 23.05 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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