Son dakika | Kandilli duyurdu: Kırıkkale'de sabaha karşı deprem!

15 Kasım 2024 06:34 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 06:44

Son dakika haberine göre, Kırıkkale'de sabaha karşı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye​'de peş peşe deprem​ yaşanıyor. Bu kez Kırıkkale​ sallandı. Merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgilere göre, saat 06.22'de meydana gelen depremin derinliği ise 1.1 kilometre olarak kaydedildi.

KIRIKKALE'DE FAY HATTI VAR MI?

Türkiye genel olarak aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, Kırıkkale de deprem riski taşıyan illerden biridir.

Kırıkkale, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın bir konumda bulunur. Bu fay hattı, Türkiye’nin en aktif ve en tehlikeli fay hatlarından biridir ve büyük depremler üretme potansiyeline sahiptir. Kırıkkale'nin kuzeyinden geçen bu fay hattı, bölgeyi deprem riski altına sokmaktadır.

DEPREM OLASILIĞI

Kırıkkale’de deprem olma olasılığı, bu fay hatlarının yakınlığı nedeniyle her zaman vardır. Tarihsel verilere göre, Kırıkkale ve çevresinde orta büyüklükte depremler zaman zaman meydana gelmiştir. Ancak, büyük bir depremin ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahmin yapmak mümkün değildir. Deprem bilimciler, Kırıkkale ve civarında 6.0 veya üzeri büyüklükte bir depremin olma olasılığının düşük de olsa mevcut olduğunu belirtmektedirler.

Son depremler için tıklayın