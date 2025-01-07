Son dakika | Kandilli duyurdu: Manisa'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
07 Ocak 2025 03:43 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 03:54
Son dakika haberine göre Manisa'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 03.07 sularında Manisa'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı.
Merkez üssü Salihli ilçesi olan depremin derinliği ise 8.7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr