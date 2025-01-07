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Son dakika | Kandilli duyurdu: Manisa'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
07 Ocak 2025 03:43 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 03:54
Son dakika | Kandilli duyurdu: Manisa&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre Manisa'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 03.07 sularında Manisa​'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı.

Merkez üssü Salihli​ ilçesi olan depremin derinliği ise 8.7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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