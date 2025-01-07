Son dakika | Kandilli duyurdu: Manisa'da deprem oldu

07 Ocak 2025 03:43 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 03:54

Son dakika haberine göre Manisa'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Muğla deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 03.07 sularında Manisa​'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı.

Merkez üssü Salihli​ ilçesi olan depremin derinliği ise 8.7 kilometre olarak kaydedildi.

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