Son dakika: Kandilli duyurdu: Muğla'da deprem oldu

24 Ocak 2025 02:28 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 02:30

Son dakika haberine göre Muğla'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Adana'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Adana'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Artçı depremler sık sık yaşanmaya devam ederken gece saatlerinde Muğla​ sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre merkez üssü Köyceğiz olan depremin büyüklüğü 3.0 olduğu açıklandı.

Saat 02.13 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak saptandı.

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