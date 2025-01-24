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Son dakika: Kandilli duyurdu: Muğla'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Ocak 2025 02:28 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 02:30
Son dakika: Kandilli duyurdu: Muğla&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre Muğla'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Artçı depremler sık sık yaşanmaya devam ederken gece saatlerinde Muğla​ sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre merkez üssü Köyceğiz olan depremin büyüklüğü 3.0 olduğu açıklandı.

Saat 02.13 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak saptandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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