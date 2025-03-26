Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da deprem!

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Çorum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Merkez üssü Kaladere yerleşim yeri olan deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1904924314916307281

Depremin 5 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER