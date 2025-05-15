Son dakika | Kandilli'den deprem açıklaması: Önce Çorum sonra Kars...

Son dakika haberine göre, Çorum ve Kars'ta peş peşe deprem oldu. 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlere ilişkin Kandilli'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez Çorum ve Kars sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 04.08 sularında Çorum'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İskilip ilçesi olan depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak kaydedildi.

10 DAKİKA ARAYLA SALLANDILAR

Kandilli 10 dakika sonra saat 04.18 ise Kars'ta deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Sarıkamış olan depremin büyüklüğü 3.2 olurken, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

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