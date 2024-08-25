Son dakika | Kapalıçarşı'da yangın paniği! Kuyumcuda başladı, facia önlendi

25 Ağustos 2024 08:43 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 08:51

Son dakika haberine göre İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından Fatih Suriçi'ndeki tarihi Kapalıçarşı'da facianın eşiğinden dönüldü. Sabahın erken saatlerinde çarşı içindeki bir kuyumcu atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülerek ucuz atlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre yangın, saat 07.50 sıralarında tarihi Kapalıçarşı'nın içindeki bir kuyumcu atölyesinde bilinmeyen bir nedenle başladı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Atölyeden yükselen dumanı gören çarşı esnafı ve vatandaşlar durum derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri seri bir çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan bir çalışanın yanı sıra polis memuru 2 kişi dumandan etkilendi. Ancak iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...