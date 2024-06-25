Son dakika! Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ yuvalanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

25 Haziran 2024 08:10 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne flaş bir operasyona daha imza atılıyor. Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre 9 ilde, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan kişilerle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

ADRESLERE BASKIN

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında birçok adrese baskınlar düzenlendiği ifade edildi.

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