Son dakika | Karadeniz'de deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

12 Ocak 2025 18:06 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:33

Son dakika haberine göre Karadeniz'de 12 Ocak 2025 günü saat 17.49'da deprem oldu. AFAD son depreme ilişkin verileri duyurdu.

Karadeniz​'de 12 Ocak Pazar günü, saat 17:49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD​'ın verilerine göre, depremin derinliği yaklaşık 9 kilometre olarak ölçüldü. Son depreme ilişkin detaylı konum bilgisini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı.