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Son dakika | Karadeniz'de deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 18:06 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:33
Son dakika | Karadeniz&#039;de deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberine göre Karadeniz'de 12 Ocak 2025 günü saat 17.49'da deprem oldu. AFAD son depreme ilişkin verileri duyurdu.

Karadeniz​'de 12 Ocak Pazar günü, saat 17:49'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD​'ın verilerine göre, depremin derinliği yaklaşık 9 kilometre olarak ölçüldü. Son depreme ilişkin detaylı konum bilgisini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı.

Son dakika | Karadeniz'de deprem oldu: AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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