Son dakika | Karaman'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

05 Ocak 2025 00:48 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 01:08

Son dakika haberine göre Karaman'da deprem oldu. Sarsıntıya ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntıyı 3,5 büyüklüğünde duyurdu. Deprem yerel saatle 00:33'te hissedildi. Sarsıntının merkez üssü Ambar - Ayrancı tespit edilirken, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depreme ilişkin olumsuz durum bildirimi yapılmadı.